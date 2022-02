PJ deteve três suspeitos de exploração sexual de mulheres brasileiras no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, nas zonas do Porto e de Braga, três suspeitos de, desde há seis anos, virem recrutando mulheres no Brasil para as explorarem sexualmente, assim conseguindo "grandes proveitos financeiros", anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os suspeitos estão "fortemente indiciados" pela prática dos crimes de tráfico de pessoas, lenocínio agravado, auxílio à imigração ilegal, fraude fiscal e branqueamento.

Segundo a PJ, os suspeitos, atuando de forma concertada, recrutavam mulheres no Brasil e proporcionavam-lhes as condições materiais para a sua vinda para Portugal, pagando-lhes as viagens de avião e o alojamento.

Prometiam-lhes ainda que lhes tratariam do processo de legalização em Portugal.

Chegadas a Portugal, eram instaladas num apartamento na cidade do Porto, ao mesmo tempo que os suspeitos lhes retiravam os documentos pessoais e as pressionavam a manter relações sexuais "com o maior número possível de clientes".

"O dinheiro resultante da prática da prostituição era maioritariamente retido pelos arguidos, alegando os custos das viagens, o alojamento e o pagamento da publicitação dos serviços sexuais em anúncios nos jornais e na Internet", acrescenta o comunicado.

Os detidos, um homem e duas mulheres, com idades entre os 34 e os 46 anos, empresários, sem antecedentes criminais, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.