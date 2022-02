Associação de serviços técnicos para eventos diz que novas medidas 'covid' são "bem-vindas"

A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) disse hoje que as novas medidas do Governo, que aliviam restrições, são "bem-vindas" e apontou quedas de 80% desde o início de 2020, segundo um comunicado.

A APSTE "mostra-se satisfeita com as novas medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo, que declarou, depois de cerca de dois anos de pandemia, o fim da necessidade de apresentar certificado digital ou teste negativo para comparecer a eventos".

"Estas medidas são bem-vindas e esperamos que representem uma nova fase para o nosso setor, que foi um dos mais afetados. Profissionais, empresas e público sofreram com as duras e prolongadas restrições impostas ao setor da cultura e dos eventos ao longo de todo o período pandémico", referiu Pedro Magalhães, presidente da APSTE, citado no comunicado.

"A recuperação do setor será um caminho longo, mas é com satisfação que recebemos estas notícias", indicou.

A associação avançou que, "no final de 2021, o setor dos eventos deu conta de quebras gerais a rondar os 80% desde março de 2020, após dois anos de grandes constrangimentos", sendo que, "apenas em dezembro do ano passado, o setor terá sofrido perdas de mais de 30 milhões de euros devido ao cancelamento de festas de Natal e passagem de ano, entre outros eventos que ficaram condicionados pelas restrições".

"Apesar de boas perspetivas relativamente ao levantamento das restrições, não podemos esquecer o duro período de quebra de atividade, para o qual estamos agora a ver, pela primeira vez, hipóteses reais de retoma. Tendo em conta as quebras que sofremos, achamos importante que algumas medidas se mantenham ou mesmo sejam reforçadas, nesta fase de transição, nomeadamente o programa Apoiar", destacou Pedro Magalhães.

O presidente da APSTE acredita que "o caminho que está a ser tomado vai ao encontro do que está já a ser feito também em outros países europeus. Com mais de 90% da população vacinada em Portugal é necessário começarmos a regressar a uma normalidade mais aproximada ao período pré-pandemia, que permita também aos vários setores da economia voltarem a dinamizar-se e a criar valor para o mercado nacional", rematou.

O acesso a recintos desportivos e grandes eventos vai ser possível sem teste negativo ao coronavírus responsável pela pandemia de covid-19 "nos próximos dias", revelou esta quinta-feira a ministra Mariana Vieira da Silva, após o Conselho de Ministros.

Entre as várias medidas de alívio das restrições face à pandemia, foi determinado o fim da "exigência de teste negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos", tal como no acesso em bares e discotecas.

Questionada pelos jornalistas, e sem divulgar o calendário de aplicação destas decisões, a ministra da Presidência ressalvou que vai manter-se a obrigatoriedade do uso de máscara nos recintos desportivos ao ar livre, bem como nas salas de espetáculos.

"Relativamente à utilização da máscara, ela permanece obrigatória em todas as situações em que é hoje obrigatória. Em situações de espaços de acesso ao público, sejam serviços públicos ou espaços comerciais interiores, nas salas de aula, mas não nos recreios, e nos eventos de muito grande dimensão, como são os exemplos dos estádios de futebol, que, apesar de serem ao ar livre é obrigatória. Nesta fase, mantém-se as medidas de utilização da máscara", explicou.

Desde 25 de dezembro de 2021, o acesso a eventos desportivos e culturais estava condicionado à apresentação de teste negativo ao coronavírus, independentemente no número de espetadores.

Até essa altura, desde 27 de novembro, já era obrigatória a apresentação de um teste com resultado negativo ao coronavírus à entrada dos recintos desportivos ao ar livre com capacidade acima de 5.000 espetadores e superior a mil em recinto fechado.