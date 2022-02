JPP exige valorização dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica

"Os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) integram 18 profissões diferentes, dentre as quais, fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, técnicos de neurofisiologia, de análises clínicas, anatomia patologia, citológica e tanatológica, entre outros. No fundo, um conjunto de profissões que são parte integrante dos nossos serviços de saúde, mas também nos serviços de educação e de segurança e apoio social. Infelizmente, e tal como já aconteceu com os enfermeiros, mantém-se uma profunda injustiça para com os TSDT pois temos dezenas destes profissionais a aguardar, há mais de 10 anos, para o descongelamento das suas carreiras".

A situação foi exposta, hoje, dia 9 de Fevereiro, pelo deputado Paulo Alves, do JPP, que sublinhou que "muitos destes profissionais têm já mais de 25 anos de carreira".

A situação, nota, foi agravada devido ao período pandémico, "onde centenas destes profissionais foram imprescindíveis no combate à pandemia".

"Acresce a tudo isto o cansaço e as horas extraordinárias, que se mantêm sem a devida valorização por parte do Governo Regional", apontou.

Neste linha, o JPP reivindica também a bonificação dos pontos para estes profissionais em período de pandemia, "questão salvaguardada para outras profissões, mas esquecida para estes profissionais que têm sido incansáveis para o funcionamento dos serviços de saúde".

O JPP apela, por isso, ao secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, "que proceda ao diálogo e às negociações necessárias com estes profissionais".

Em nota de imprensa, o parlamentar diz ainda que foi graças à iintevrenção do JPP "que se fez justiça" na carreira de enfermagem e promete não descansar "enquanto resolução semelhante não for tomada" em relação aos TSDT