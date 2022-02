Iniciativa Liberal nunca compactuará com medidas Covid-19 sem sentido

A Iniciativa Liberal - Madeira (IL-M) voltou hoje a alertar para as medidas de controlo da pandemia da Covid-19, impostas pelo Governo Regional, que continuam a não fazer qualquer sentido.

"Apesar do que determinam as Resoluções do Governo Regional, entramos em restaurantes e bares sem nos pedirem certificados ou testes. Em muitos clubes os nossos filhos treinam sem lhes ser pedido qualquer comprovativo de vacinação ou de testagem", pode ler-se no comunicado enviado pelo partido à comunicação social.

"A Iniciativa Liberal Madeira nunca por nunca compactuará com estas medidas sem sentido, que mais não pretendem do que dar protagonismo a quem se alimenta de um clima de medo, criando um ambiente de 'quero, mando e posso' inadmissível em democracia."

A IL-M acrescenta ainda que "os madeirenses, ao aderirem a esta 'desobediência civil' não cumprindo com as Resoluções governamentais completamente desfasadas da realidade, demonstra ser merecedor de respeito e reconhecimento".

"Dão, assim, uma prova de maturidade e de rebeldia contra o que não faz sentido e que nos quer ser imposto por um governo que debita medidas sem as explicar, muitas das vezes de forma arrogante, e sem qualquer explicação cientifica.

Em nome da democracia e da liberdade, bem hajam", conclui o comunicado.