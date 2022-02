Região assume passivo de 12 milhões do Tecnopólo

O Governo Regional decidiu integrar empresa da qual é sócio maioritário na PATRIRAM, iniciando um processo de reestruturação que já implicou a injecção de um milhão de euros em nome do “desenvolvimento da economia madeirense”. A Região assume assim um passivo de 12 milhões de euros do Madeira Tecnopólo. Esta é a notícia que faz manchete na nossa edição impressa de hoje e que pode ler na página 11.

Olhando para o Funchal, 25 árvores foram abatidas em quatro meses. Câmara do Funchal fez 431 intervenções no património arbóreo da cidade, 71% das quais em São Martinho. Atenção que vem aí vento, chuva e agitação marítima. Para ler na página 2.

Na página 8 abordamos a política e o facto de Pedro Calado vir a estar presente em conferência do CDS Funchal. Saiba tudo na página 8.

Na última página descubra qual a forma que o Governo Regional encontrou para acolher trabalhadores do aeroporto do Porto Santo.

Por fim, nos casos do dia, contamos como um homem atirou garrafa a arder para esplanada, no Funchal. O suspeito estava incomodado com barulho em restaurante quando cometeu o acto. Acabou por ser identificado pela Polícia e levado para o hospital. Na página 12.

