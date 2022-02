PS acusa Pedro Calado de mentir em relação à descentralização de competências

O Grupo Municipal do Partido Socialista-Funchal acusa o actual presidente da autarquia, Pedro Calado, de, "uma vez mais, mentir aos funchalenses". Em causa está o anúncio da transferência de competências para as juntas de freguesia, "algo que já vem sendo feito desde 2014, no mandato de Paulo Cafôfo e que a edilidade afirma ser agora um novo procedimento", apontam o PS.

Andreia Caetano, porta-voz do grupo, lembra que, "pela primeira vez no mandato 2013-2017, as freguesias tiveram as suas receitas aumentadas para que pudessem fazer face, de forma mais próxima e célere, às naturais competências da autarquia”.

Sublinha a socialista que, "de forma justa, equitativa e transparente, foram celebrados contratos interadministrativos de delegação de competências que, em 2021, ascenderam ao montante de 1,7 milhões de euros".

Agora, Pedro Calado “está a fazer o mesmo que o PS já fazia" e "inventa coisas e até vai buscar leis que não se aplicam à Madeira”, acusa Andreia Caetano.

A socialista frisa que "a gestão de Pedro Calado não trouxe nada de novo".

Pelo contrário, recuperou velhos hábitos de falta de transparência, falta de igualdade e ausência de diálogo, revelando-se uma 'desilusão' para os funchalenses que confiaram o seu voto no PSD-CDS.

Andreia Caetano evidenciou ainda o "bom trabalho realizado pelas vereações lideradas pelo PS nos últimos oito anos", que diz estar "à vista", tendo como resultados "as contas certas, pagamentos regularizados, o investimento na cultura, na educação, nos espaços públicos, na democracia, nas instituições, na proximidade e na mobilidade".

Tal como sustenta, "é a própria atual gestão camarária que reconhece o bom trabalho da anterior vereação, ao ponto de agora nem saber o que inventar", rematou.