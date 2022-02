Madeira apresenta nas RUP's referencial para crescimento da economia azul

A directora regional do Mar, Mafalda Freitas, apresentou esta quarta-feira, 16 de Fevereiro, por videoconferência, a dirigentes das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia (RUP’s) o quadro de referência da Região Autónoma da Madeira para o desenvolvimento integral da economia azul.

“O Plano Estratégico da Economia Azul da Madeira terá o designo regional de se constituir como um referencial para o desenvolvimento da economia do mar, abrangendo um conjunto de medidas de ação orientadas para um horizonte temporal de longo prazo, isto é, cerca de 10 anos, mas sem descurar a necessidade de se efetuar as devidas adaptações ao longo dos tempos mais recentes, através da participação dos diversos atores públicos e privados, no quadro da adequada monitorização de objetivos e resultados”, explicou na ocasião a representante da Secretaria Regional de Mar e Pescas,

Depois de elucidar os participantes sobre as potencialidades do mar da Região, Mafalda Freitas frisou que a ilha da Madeira “possui condições naturais únicas para o desenvolvimento de atividades relacionadas com a economia azul” e recordou que “temos um sector turístico bem estabelecido, uma longa tradição na indústria das pescas, uma aquacultura offshore em crescimento e o terceiro registo europeu de navios, o Registo Internacional de Navios da Madeira”.

Com os sectores que mencionou, em seu entender, consolidados, a governante indicou que a vasta Zona Económica Exclusiva e a aprovação do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo da Região, conferem “uma geocentralidade com elevado potencial económico e geopolítico, proporcionando as condições para enfrentar os desafios do futuro, em que o potencial do mar pode ditar os níveis de desenvolvimento regional na próxima década”.

O documento/diagnóstico apresentado quarta-feira aos representantes das RUP’s é "o resultado de ano e meio de trabalho" desenvolvido Direcção Regional do Mar, em parceria com a Comissão Consultiva do Plano Estratégico da Economia Azul da Região, e será o “referencial” para o desenvolvimento da economia azul na Região, reforça Mafalda Freitas

“O envolvimento desta comissão foi fundamental para obter uma visão integrada e estratégica dos diversos setores da economia azul. Ao longo do último ano e meio, trabalhámos na compilação dos contributos das diversas entidades, num longo processo que exigiu um esforço especial para obter toda a informação necessária para desenvolver uma análise aprofundada de cada setor da economia azul em a região”, reiterou.

O próximo passo passa pela redação e definição do plano de acção, que abordará, alinhado com a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, a estratégia da economia azul para a Madeira com as prioridades e medidas de acção propostas, a estrutura de governação para fazer cumprir a estratégia e o sistema de monitorização e avaliação do sucesso da mesma.

Actualmente, "a direcção regional do Mar está a trabalhar na obtenção de financiamento para a realização dos restantes trabalhos ao longo deste ano", revelou ainda a responsável, acrescenatndo que a sessão de ontem foi uma oportunidade para ouvir os representantes das RUP´s sobre os fundos disponíveis.

Esta reunião técnica com os representantes das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia contou com a presença de várias entidades regionais. Fernanda Cardoso, directora regional dos Assuntos Europeus, João Gouveia, da Direcção Regional das Pescas, Sérgio Mendonça, director de serviços da Direcção Regional dos Assuntos Europeus, e Bernardo Melvill de Araújo, da Direcção dos Assuntos Europeus.

Em representação da secretaria regional de Mar e Pescas participou também Natacha Nogueira, directora de serviços de Política do Mar.