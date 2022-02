Economia da Madeira cresceu em Novembro de 2021 mas denota abrandamento

A Direcção Regional de Estatística da Madeira revela esta quinta-feira que o Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) indicia que, no mês de Novembro, a actividade económica regional continua em forte crescimento embora a um ritmo ligeiramente inferior ao registado no mês anterior.

Como a DREM referiu na primeira divulgação do IRAE, em Outubro de 2017, o objectivo do mesmo é “sinalizar o comportamento da actividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direcção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem”.

Explica que o seu valor quantitativo, assume por isso uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada com um conjunto mais variado e completo de informação estatística, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis.