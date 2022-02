Crianças voltam a brincar sem máscara no recreio das escolas espanholas

As crianças vão deixar de usar máscaras no recreio da escola em Espanha a partir de quinta-feira, quando também for levantada a obrigatoriedade de uso de máscaras no exterior, decidiu hoje o Governo espanhol.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa da porta-voz do executivo espanhol, Isabel Rodríguez, que considerou tratar-se de uma "grande notícia" para as crianças, pais e professores, que passam a poder estar nos recreios e outros espaços exteriores das escolas sem máscara.

A medida será publicada na quarta-feira no Boletim Oficial do Estado para entrar em vigor no dia seguinte.

O uso de máscara era obrigatório para todos os alunos em Espanha com mais de seis anos desde o início do atual ano lectivo, em setembro último, devido ao aumento de casos de covid-19 registados no país.

Anteriormente, o uso de máscara era apenas exigido para alunos com mais de 12 anos em algumas regiões espanholas.

A partir de quinta-feira também termina o uso obrigatório de máscaras ao ar livre, com exceção dos grandes eventos, onde devem ser usadas se as pessoas estiverem de pé e não conseguirem manter uma distância superior a um metro e meio.

A covid-19 provocou pelo menos 5.737.468 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 na China.