UMa em consórcio europeu para estimular a sustentabilidade na indústria da moda

A Universidade da Madeira (UMa) é um dos parceiros do projecto de investigação europeu financiado pelo programa Erasmus+, que tem como objectivo garantir que os novos talentos da indústria da moda tenham as habilidades e os conhecimentos necessários para defender a sustentabilidade nas empresas.

Denominado SFES - Sustainability Fashion Employability Skills, o programa é liderado pela Glasgow Caledonian University (GCU) e tem a duração de três anos. São também parceiros, o Centro Universitario Villanueva e a Universidad Politecnica de Valencia (Espanha), a Edhec Business School (França), a marca de luxo Harris Tweed, com uma produção artesanal e emprego local sustentável, e a multinacional Tendam, com sede em Madrid, que factura mais de 1 bilião de Euros por ano e que foi reconhecida pelo Pacto Global da ONU pelo compromisso com as mudanças climáticas.

Na UMa, o projecto é coordenado pelo professor doutor Pedro Correia, Docente do Departamento de Gestão e Economia da Faculdade de Ciências Sociais.

O SFES teve início em 2020. No entanto, devido às restrições à circulação impostas no contexto da pandemia da covid-19, a primeira reunião presencial ocorreu apenas em Setembro de 2021 na GCU London e a segunda em Janeiro de 2022 no Centro Universitario Villanueva. O primeiro workshop para estudantes, docentes, e profissionais da indústria da moda está agendado para Junho de 2022.

Ao trabalhar com parceiros que estão na linha frente, que sabem como os clientes estão a reagir e podem partilhar esse conhecimento, o consórcio espera fomentar competências de moda sustentáveis e desenvolver novos modelos de negócio à medida que os retalhistas e fabricantes se adaptam às exigências em mudança dos consumidores na sequência da covid-19.

Como resultado do projecto, é também esperado o desenvolvimento de novos recursos pedagógicos para universidades em toda a Europa e um plano para a forma como a sustentabilidade pode ser apoiada com competências e conhecimentos adequados.