Sentido Galomar ganha Prémio Nacional de Turismo na categoria de 'Turismo Sustentável'

O Sentido Galomar, hotel do Caniço, recebeu, hoje, o Prémio Nacional de Turismo 2021, na categoria de Turismo Sustentável.

Este prémio anual, promovido pelo BPI e pelo semanário Expresso, distingue entidades, projectos e pessoas do sector do Turismo.

O hotel madeirense esteve representado na cerimónia de entrega de prémios, em Lisboa, pelo director geral, Erich Schumann e pelo director de serviços técnicos e sustentabilidade, João Aragão.

O Sentido Galomar conquistou diversos prémios em 2021: World Travel Awards - Portugal's Leading Green Hotel; TUI Umwelt Champio; Hespes we care; Europe Business awards- Environment Rising Star; Green Key; Travel Life.

O Sentido Galomar é o primeiro hptel da Madeira a ser totalmente alimentado por energia solar.

A terceira edição do Prémio Nacional de Turismo 2021 teve um total de 439 candidaturas, de todo o país.

Nas cinco categorias a concurso, o Júri decidiu reconhecer as seguintes empresas e iniciativas:

TURISMO AUTÊNTICO

Vencedor: Cerdeira –Home for Creativity - Requalificação de uma aldeia de xisto abandonada, com oferta de alojamento em casas tradicionais de xisto, intervencionadas por artistas.

TURISMO GASTRONÓMICO

Vencedor: A Rota do Petisco - Roteiro gastronómico de 1 mês, em que os participantes são guiados por um “passaporte”, que visa a promoção da restauração e do comércio da região do Algarve (13 concelhos e 290 estabelecimentos), através da divulgação da gastronomia tradicional portuguesa, da revitalização das localidades aderentes e de animação social e cultural. Dispõe ainda de oferta diversificada consoante o público.

TURISMO INCLUSIVO

Vencedor: Access TUR - Projecto de turismo acessível e de inclusão com o intuito de aumentar a acessibilidade do setor turístico na Região Centro (envolvendo 100 municípios) através da qualificação da oferta e procura turísticas.

Menção honrosa: GuestAccess - Webapp bilingue (Português e Inglês, presente em 7 países) gratuita, para capacitação dos profissionais de hotelaria e restauração.

TURISMO INOVADOR

Vencedor: World of Wine (WOW) - Quarteirão cultural em Vila Nova de Gaia, que reúne uma oferta de museus temáticos (7), restaurantes, bares e cafés (12), uma escola de vinho, uma galeria de exposições temporárias e um espaço para eventos.

Menção honrosa: Ponte Suspensa 516 Arouca - Maior ponte pedonal suspensa do mundo (516 m de comprimento e 175 m de altura), inserida no Arouca Geoparque mundial da UNESCO, em pleno Vale do Paiva e nas imediações dos Passadiços do Paiva, numa área classificada como Rede Natura 2000.

TURISMO SUSTENTÁVEL

Vencedor: Sentido Galomar – Hotel requalificado com certificação A+, autossuficiente em energia, com postos de carregamento de viaturas elétricas, sistemas de aproveitamento de águas pluviais e gestão de resíduos e utilização de materiais reciclados e recicláveis. Unidade energeticamente autossustentável, que vende o excedente de produção a outro hotel do Grupo. Dispõe de um sistema que permite ao hóspede saber o seu consumo energético face à média histórica do quarto, premiando (com ofertas) os clientes com consumos sustentáveis.

Menção honrosa: Noah Surf House – Unidade de alojamento perto da praia de Santa Cruz (Torres Vedras) com promoção de uma estratégia de redução da pegada ecológica.