Madeira marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa 16 a 20 de Março

De 16 a 20 de Março a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) regressa para uma nova edição e a Madeira viaja até ao continente com um 'stand 'que promete "uma experiência para todos os sentidos".

"Com o mote do lançamento da nova marca, a Região apresenta 500 m2 ligados à sustentabilidade e à autenticidade do destino, com surpresas relacionadas com natureza, mar e desenvolvimento sustentável", refere o comunicado de imprensa.

"Lançada no ano passado, a nova identidade visual apresenta-se mais moderna e representa a Madeira como é: simples, vibrante e playful", sulinha a mesma nota.

Na BTL este conceito traduz-se num espaço "com materiais naturais e reciclados, cores enérgicas, vibrante de natureza de floresta e mar e experiencial", erigido no Pavilhão 1 - “Destinos Nacionais” da FIL, onde receberá profissionais do sector do Turismo, parceiros, meios de 'trade' e público em geral.

No centro do stand estarão quatro mundos de recursos naturais e turísticos - o Mar, a Laurissilva, os Picos e Porto Santo – fisicamente representados por quatro instalações distintas que permitirão uma experiência sensorial ao nível olfativo e sonoro. Um convite para fechar os olhos e ser transportado para esta “Madeira. Tão tua.”

Durante os cinco dias de evento existirão diversas activações que colocam ênfase na importância de um turismo sustentável, na protecção dos recursos naturais, nas experiências únicas de natureza, mar e cultura possíveis de viver e testemunhos de quem visitou a Madeira uma, duas, três e mais vezes, o que motivará novamente para muitas mais.

O 'stand' servirá ainda de palco a conferências, apresentações, conversas, exposições, experiências, workshops, provas, oportunidade de ganhar prémios, música e animação "à madeirense".