Longas filas têm o início dos dias desde a zona Leste

Já é um fenómeno recorrente dia a pós dia, nomeadamente os dias úteis das semanas normais, sem confinamentos e feriados pelo meio, na via rápida, sobretudo no sentido Machico - Ribeira Brava e na zona entre a Cancela e o no de Pestana Júnior.

Hoje não é excepção e bem antes das 8h00 já eram centenas os carros que se apertavam para, mais lentamente do que desejariam, tornam a via mais lenta e a circulação mais complicada. nem sequer é preciso que haja qualquer incidente, simplesmente a vazão de viaturas para entrar e sair daquela estrada torna estes inícios de manhãs muito longos, de filas e de tempo perdido.

Hoje também há dificuldades na rotunda da Cancela - a mais antiga junto ao entreposto - com trânsito muito lento. Algo muito semelhante, e também crónico, acontece na rotunda do Hospital, bem como em toda a faixa da Cota 40.