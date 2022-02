Açorda de lavagante já 'esgotou' e resta apenas lampreia à bordalesa

Foi em pouco mais de uma hora que esgotou a primeira parte do grande evento gastronómico do DIÁRIO. Não cabe mais ninguém para comer a açorda de lavagante que será servida a 11 de Março, pelas 13 horas, no restaurante 'Beef & Wines' - iniciativa que nasce em parceria com 'O Gaveto' e o fundador deste 'santuário do marisco', o empresário Manuel Pinheiro.

Contudo, ainda há vagas para aproveitar a segunda dose do evento 'Gastronomia Premium' no almoço do dia seguinte, desta feita para provar a muito badalada lampreia à bordalesa confeccionada por dois chefs d'O Gaveto' que viajam propositadamente para o arquipélago madeirense.

Assim sendo, em parceria com o restaurante de Matosinhos, o pitéu vai do tacho para o prato na Escola de Hotelaria da Madeira no dia 12 de Março, igualmente às 13 horas.

DIÁRIO volta a firmar parceria com um dos 'santuários do marisco' em Portugal.

Alimenta-me, faz parte do meu sucesso e é uma honra estas parcerias com o DIÁRIO. Também a forma como somos recebidos é um sentimento que não consigo explicar. Manuel Pinheiro, fundador do restaurante 'O Gaveto'

Manuel Pinheiro que em entrevista ao DIÁRIO assumiu estar ansioso por chegar à Madeira para divulgar “o melhor da gastronomia portuguesa” e, fundamentalmente, “pô-la a circular para que as pessoas a possam saborear”.

O homem que lançou a primeira pedra do mais reputado restaurante de Matosinhos e um dos mais conceituados do país traz consigo dois cozinheiros que trabalham na sua casa “há mais de 40 anos” e em quem deposita “uma grande confiança e orgulho” para confeccionar estes dois pratos.

Lampreia à bordalesa será servida na Escola de Hotelaria da Madeira no dia 12 de Março, às 13 horas.

Há mais gente “com vontade em comer lampreia”, porque o evento esteve ‘adormecido’ devido à pandemia.

Ainda assim, ‘O Gaveto’ vendeu muito à porta de casa dos clientes. Houve, por exemplo, um homem que reside a 200 quilómetros de Matosinhos e fez a viagem propositadamente para comprar uma lampreia.

“A loucura é tanta que você não imagina”, admite Manuel Pinheiro. Esta é a altura ideal para saborear este peixe de água doce. A época de captura começou a 2 de Janeiro e finda no final de Abril, sendo que ‘O Gaveto’ recusa-se a vender “depois desse período”.

Aliás, o empresário de Matosinhos que recebeu no último ano a Medalha de Mérito – Grau Ouro das mãos do presidente da autarquia do Porto apenas vende os produtos da época… na época. “Sou fiel aos meus princípios”.

Para que se tenha noção, só para criar a linha de montagem para servir lampreia n‘O Gaveto’ demorou “cerca de 10 anos”.

A lampreia à bordalesa já foi este mês ao ‘JNcQUOI’, em Lisboa, e à Quinta de Ventozelo, no Douro – este último espaço até produziu um vinho especificamente para acompanhar o prato que nasce no rio Minho, curso de água “acautelado por dois países, Espanha e Portugal, e que é o “menos poluído do país”.

O homem que muito tem feito pela defesa e divulgação da gastronomia portuguesa e, em especial, da Região Norte, tem ainda em mente levar a lampreia até países como França, Angola, EUA e Reino Unido.

*Para mais informações e reservas poderá estabelecer contacto de duas formas. Enviando e-mail para [email protected] ou ligando para o 291 202 331.