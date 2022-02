Hospitais e centros de saúde da RAM realizaram 8,9 milhões de actos em 2021

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) acaba de divulgar esta terça-feira, dia 8 de Fevereiro, na sua página oficial, os números relativos aos actos assistenciais e internamentos realizados nos centros de saúde e hospitais do arquipélago, em 20121.

Ao todo, no ano passado, foram realizados 8.960.906 actos assistenciais no Serviço Regional de Saúde. Destes, 297.843 consultas correspondem a consultas médicas em âmbito hospitalar, 122.072 a consultas de enfermagem e 750.721 a consultas nos centros de saúde da Região.

Em 2021, foram realizadas 13.501 cirurgias.

Em relação aos internamentos, o SESARAM reporta um total de 20.59 internados, dos quais 1.049 eram doentes covid-19.

O SESARAM divulgou também o relatório de monitorização do consumo de medicamentos em meio hospitalar. Conforme noticiou, hoje, o DIÁRIO na sua edição impressa, em 2021 o gastou com medicamentos voltou a subir, ascendendo a quase 43 milhões de euros (42.957.150,27 euros), mais 9,05 por cento (3,56 milhões de euros) do que no ano anterior. Os dados indicam que foram consumidas 11.399.596 unidades de medicamentos na farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.