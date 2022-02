Centros de vacinação covid-19 com novos horários

Os centros de vacinação covid-19 da Região vão sofrer algumas alterações, com alguns dos espaços fora do Funchal a fechar portas.

A novidade foi avançada pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil através de comunicado. Em causa estão novos horários, com o Centro de Vacinação do Funchal a encerrar à segunda-feira, mas também o encerramento dos centros de vacinação de Machico, Santana e Calheta, locais onde as vacinas contra a covid-19 e contra a gripe passam a ser administradas nos centros de saúde correspondentes.

Na mesma nota, lembram que "todos os residentes, a partir dos 5 anos, independentemente da idade, podem aceder aos centros de vacinação da Região, nos dias e horários anunciados".

Veja qual o calendário até final do mês de Fevereiro

À semelhança do que já tem acontecido, por motivos de gestão de vacinas e de recursos foram definidos horários 'especiais' para a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, concentrando-os ao fim-de-semana. Quando não for possível aceder aos centros de vacinação no horário previamente alocado aos mais novos, existe disponibilidade para administrar vacinas pediátricas no horário geral dos diferentes espaços de vacinação.

A Secretaria da Saúde lembra, também, que, a par da vacinação das crianças, está a decorrer o reforço da vacinação para maiores de 18.

Em nenhuma das situações é necessário agendamento prévio. No caso da dose de reforço, basta ter pelo menos cinco meses após ter completado o esquema vacinal inicial.