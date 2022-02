O Dia Mundial do Cancro e a Cirurgia Plástica

Por ocasião do Dia Mundial do Cancro ocorre-nos o pensamento e o sentimento de que deveria ser todos os dias.

A lenta retoma dos cuidados hospitalares confirma o drama provocado pela pandemia no adiamento de múltiplos tratamentos nomeadamente em casos de oncologia.

As razões são várias e vão desde o medo da ida ao Hospital para não contactar com casos de covid, a não referenciação para consultas especializadas pelos cuidados primários completamente absorvidos pelos casos de covid, algum défice da resposta hospitalar determinada por falta de pessoal, espaço físico, etc, etc.

Mas agora urge dar uma resposta.

E por mais que se tente inventar soluções complicadas, creio que a única válida é implementar trabalho extraordinário público e privado, sem discutir as vantagens políticas de um ou outro sistema, mas simplesmente com um único objetivo — RESOLVER os problemas de saúde de modo que ninguém fique para trás.

Do foro da Cirurgia Plástica as maiores intervenções são principalmente no tratamento cirúrgico dos tumores da Pele com uma percentagem de cura muito alta, e na problemática multidisciplinar da oncologia da mama nomeadamente na vertente reconstrutiva post mastectomia.

Mas para além destas duas grandes áreas, a CP está também presente de modo transversal em todas os capítulos da Medicina.

Paradoxalmente as pessoas neste período de incertezas recorreram com muito maior frequência à consulta de Medicina e Cirurgia Estética, com preocupações no âmbito da beleza.

A explicação mais plausível para esta afluência aumentada pode ser provavelmente a incerteza do futuro e o não querer adiar a situação sine die.

Pela nossa parte mantemos uma vontade renovada em RESOLVER os casos clínicos que nos procuram e que nos são referenciados de modo a não deixar ninguém esquecido e sem tratamento.