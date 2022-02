Conselho Municipal de Juventude de Câmara de Lobos "não é um mero acto administrativo"

Teve lugar hoje, no salão nobre da autarquia de Câmara de Lobos, a cerimónia de instalação do Conselho Municipal de Juventude de Câmara de Lobos (CMJCL).

O CMJCL é composto por 17 elementos nomeados, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, associações juvenis e juventudes partidárias.

Trata-se de um órgão consultivo do município sobre matérias relacionadas com a política de juventude, tendo como objectivo contribuir para a definição dessas políticas, assegurando a sua articulação e coordenação com outras políticas municipais sectoriais, como educação, cultura, desporto, intervenção social, entre outras.

Nesta primeira reunião foram eleitos os membros integrantes do Conselho, que irão deliberar sobre o regulamento que irá reger aquele órgão. Além disso foram eleitos os dois representantes que representarão este órgão no Conselho de Juventude da Madeira e no Conselho Municipal de Educação de Câmara de Lobos.

A criação deste órgão vem dar continuidade à visão estratégica do município para o presente quadriénio e em consonância com o Plano de Acção para a Juventude da RAM 2019 -2023.

“Este conselho é para funcionar, não é um mero acto administrativo, existe para acrescentar valor ao nosso concelho. Sendo Câmara de Lobos um dos concelhos mais jovem do país, faz todo o sentido criar este Conselho Municipal de Juventude. O objectivo passa por promover a participação dos jovens na vida cívica, social e política do seu bairro, da sua freguesia e do seu concelho. Esta é uma forma de trazer os jovens para uma participação mais activa, através da valorização dos seus contributos. Em Câmara de Lobos os jovens têm uma palavra a dizer", afirmou o presidente da autarquia local, Pedro Coelho.