Núcleo Regional da Liga assinala Dia Mundial do Cancro com palestras

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro assinala o Dia Mundial do Cancro, no dia 4 de Fevereiro, com três de palestras.

A primeira realiza-se, às 10h30, na Biblioteca Municipal Francisco Álvares de Nóbrega, no Edifício Fórum Machico.

As duas restantes terão lugar à mesma hora, às 15, mas em locais distintos, uma na Assembleia da Câmara Municipal do Funchal e a outra no Auditório do Edifício dos Serviços Públicos da Câmara Municipal do Porto Santo.

O Dia Mundial do Cancro foi instituído a 4 de Fevereiro de 2000, no âmbito do 'World Summit Against Cancer for the New Millenium', em Paris. Desde então, comemora-se anualmente, por iniciativa da UICC (União Internacional de Controlo do Cancro), tendo como principal objetivo sensibilizar a população mundial e mobilizá-la na luta contra o cancro. É de salientar que a Liga Portuguesa Contra o Cancro é membro da UICC desde 1983.

O tema definido para o próximo triénio (2022-2024) "Por Cuidados Mais Justos" pretende aumentar a consciencialização sobre as lacunas existentes no acesso aos cuidados de saúde por parte dos doentes oncológicos, que afetam quase todo mundo, e que são influenciadas por variáveis como o nível socioeconómico, etnia, orientação sexual, género, educação, localização geográfica, entre outras.

Neste primeiro ano, a temática foca-se na compreensão do problema, isto é, desafia a população a identificar as barreiras que este grupo populacional enfrenta. Em 2023, pretende-se unir vozes e agir, reunindo recursos e soluções para implementar mudanças necessárias. Por fim, em 2024 objectiva-se desafiar as entidades que têm poder, nomeadamente as governamentais, a colocar em prática as soluções encontradas.

De um modo geral, a campanha alerta para a necessidade de equidade, isto é, para o facto de que uma medida não serve para todos e que cada desafio exige uma solução diferente. Equidade consiste em oferecer o que é necessário para que todos fiquem ao mesmo nível.