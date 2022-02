Capotamento à saída da via rápida no Funchal provoca um ferido

Um homem ficou ferido, há instantes, na sequência do capotamento de uma viatura ligeira, na saída da via rápida, no nó Pestana Júnior, sentido Santa Cruz - Funchal.

O senhor ter-se-á sentido mal quando conduzia, acabando por perder o controlo da viatura, que se despistou. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses seguiram para o local, pelas 14h17. A vítima apresenta ferimentos, ao que tudo indica, ligeiros e será transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.