Conselho Municipal de Juventude de Câmara de Lobos eleito na segunda-Feira

O Conselho Municipal de Juventude (CMJ) de Câmara de Lobos reúne-se pela primeira vez na próxima segunda-feira, 7 de Fevereiro, pelas 15 horas, no salão nobre da autarquia.

O CMJ irá constituir-se como um órgão consultivo do município sobre matérias relacionadas com a política de juventude, tendo como objectivo contribuir para a definição dessas políticas, assegurando a sua articulação e coordenação com outras políticas municipais sectoriais, como educação, cultura, desporto, intervenção social, entre outras.

Nesta primeira reunião serão eleitos os membros integrantes do Conselho, que irão deliberar sobre o regulamento que irá reger aquele órgão. Na mesma reunião serão eleitos os dois representantes a integrar, respectivamente, o Conselho de Juventude da Madeira e o Conselho Municipal de Educação.

Os membros do Conselho Municipal de Juventude de Câmara de Lobos, para além do presidente da autarquia, Pedro Coelho, e da vereadora com os pelouros de Educação, Intervenção Social e Juventude, Sónia Pereira, serão eleitos entre os membros indicados pelos partidos com assento na Assembleia Municipal, e de outros partidos, sem assento, que demonstrem interesse, jovens indicados pelas cinco Juntas de Freguesia do concelho, jovens nomeados por associações que intervêm na área da juventude no Concelho e por um membro indicado pela Assembleia Municipal de Câmara de Lobos.

A criação deste órgão vem dar continuidade à visão estratégica do município para o presente quadriénio e em consonância com o Plano de Acção para a Juventude da RAM 2019 -2023. O objectivo da criação do Conselho Municipal de Juventude, tem em vista a promoção de uma cidadania juvenil activa e a aproximação dos jovens ao contexto político, de forma a garantir a sustentabilidade e a melhoria das políticas de juventude no concelho e a qualidade de vida deste grupo etário.