Tome nota da agenda desta sexta-feira, 4 de Fevereiro

- 09 horas - O secretário regional de Economia, Rui Barreto, preside à sessão de abertura de um seminário sobre os 'Vistos Gold' no Centro de Estudos de História do Atlântico – Professor Alberto Vieira;

- 09h15 -O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na sessão de abertura do VIII Encontro de História Regional e Local na Escola, que terá lugar na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco;

- 09h15 - Iniciativa política do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 10 horas - O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores visita a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação – ARDITI. Logo depois, às 11h45, visita os Parques Eólicos do Paul da Serra. Na parte da tarde, às 15 horas, realiza uma visita ao MUDAS e às 17 horas à Unidade Autónoma de Gás Natural Liquefeito da empresa GásLink;

- 10h30 - O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro assinala o Dia Mundial do Cancro com três de palestras: às 10h30 na Biblioteca Municipal Francisco Álvares de Nóbrega, no Edifício Fórum Machico e às 15 horas na Assembleia da Câmara Municipal do Funchal e no Auditório do Edifício dos Serviços Públicos da Câmara Municipal do Porto Santo;

- 11 horas - Iniciativa política do grupo parlamentar do PSD na Praça Amarela;

- 11 horas - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, no Impasse da Rua da Igreja, no Complexo Industrial da Ribeira das Eiras, no Caniço, a empresa NGC Técnica, Lda;

- 15 horas - Cerimónia de entrega dos prémios aCORDE 2022 na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 15h30 - Iniciativa politica do PCP na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 18h30 -Reunião da Comissão Política do PS-Madeira no Casino Park Hotel;