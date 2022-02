Santa Cruz acusa Brício Araújo de "má-fé" e "oportunismo selvagem"

É graças à retirada de duas caixas multibanco na freguesia da Camacha que o executivo de Santa Cruz (JPP) e o vereador Brício Araújo (PSD/CDS) têm trocado, ao longo do dia, acusações de parte a parte.

Depois do eleito pela coligação 'Cumprir Santa Cruz' à Câmara Municipal ter comentado o episódio, acusando o Juntos Pelo Povo de "política fechada" que gira em torno "da vitimização, do insulto, da risota, das piadas, do entretenimento, das esmolas, das ofertas e dos cabazes em tempo de eleições", vem agora o gabinete do presidente Filipe Sousa responder à letra.

Já se conhecia o capitalismo selvagem e agora ficamos a conhecer o oportunismo selvagem à moda do Dr. Brício. À pala de uma decisão de uma empresa bancária, o dito Dr. Brício vem atirar contra a actual gestão da Câmara de Santa Cruz, dizendo que estamos a deixar a Camacha morrer. Além do oportunismo selvagem que uma declaração destas acarreta (...) as restantes declarações do Dr. Brício também revelam um forte desconhecimento do concelho e um exercício de plena má-fé relativamente ao investimento real que a Câmara de Santa Cruz tem vindo a fazer na Camacha. Gabinete de Filipe Sousa

Brício Araújo acusa JPP de "deixar morrer a Camacha” Brício Araújo, deputado e vereador eleito pela coligação 'Cumprir Santa Cruz' à Câmara Municipal, comentou o encerramento da última representação física de atendimento bancário na Camacha (freguesia da qual é natural), manifestando-se “muito preocupado com a situação que afecta a freguesia”.

A tal obra é exemplificada com a requalificação do Largo da Achada, que “foi para a frente mesmo sem o prometido apoio do Governo Regional e mesmo perante todas as dificuldades que gradas figuras do PSD tentaram criar à reabilitação daquela zona”.

“Recorde-se também que antes da actual gestão JPP a Camacha estava realmente esquecida e que fomos nós a investir. Enquanto isso, o Governo Regional do partido do Dr. Brício andou a financiar com fundos europeus empresários e conselheiros económicos do Governo que tinham projectos para a Camacha e que meteram o dinheiro ao bolso sem nada fazerem. Se é este o investimento que o Dr. Brício preconiza para a Camacha, nós agradecemos, mas não estamos interessados”, visa o Juntos Pelo Povo.

Retirada de caixas multibanco na Camacha gera descontentamento As caixas multibanco que estavam localizadas junto ao Largo da Achada, na Camacha, foram retiradas “sem qualquer aviso”, na última semana, o que deixou a população revoltada. A situação aconteceu após o encerramento do banco ‘Santander Totta’ e já motivou várias queixas, visto que os residentes têm agora de se deslocar ao Centro Comercial Camacha Shopping ou ao ‘Millennium’ para levantar dinheiro.

Além disso, o Dr. Brício, que já foi quadro de uma instituição bancária, sabe perfeitamente que nenhuma câmara, nem nenhum Governo podem interferir em decisões de instituições financeiras. Aliás, nunca se viu o Governo Regional com qualquer medida para evitar o encerramento de balcões que se tem verificado em toda a Madeira. Gabinete de Filipe Sousa

Por tudo isto, a autarquia "lamenta esta falta de ética política, a mentira e o oportunismo selvagem desta gente que desgovernando, só tem em mente governar-se" e aproveita também para informar Brício Araújo "que a Câmara de Santa Cruz já está a negociar a oferta pública de terminais de multibanco na freguesia da Camacha, que é o que lhe compete fazer".