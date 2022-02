Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 1 de Fevereiro

10h30: O grupo parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A iniciativa terá como porta-voz o líder parlamentar, Rui Caetano.

11h00: Associação TaxisRam será recebida pelo representante da República para a RAM, Ireneu Barreto, com o objectivo de apresentar os membros da recente direcção, no Palácio da Justiça;

11h00: A direcção do Sindicato dos Professores da Madeira realiza uma conferência de Imprensa, na sede;

12h00: Apresentação do Sistema de Incentivos ao Comércio Local, designado por ‘+ Comércio Local’, no Salão Nobre da CMF, com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado;

15h00: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à abertura da 5.ª edição do ‘aCORDE! Na promoção dos cordofones tradicionais madeirenses’ (braguinha, rajão e viola de arame). A iniciativa conta ainda com a presença do secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, a instituição que promove o evento através da Direcção Regional de Educação - Direcção de Serviços de Educação Artística;

16h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a Madeira Criativa Unipessoal, empresa do sector da construção civil, situada ao Parque Industrial da Ribeira Brava, Pavilhão 15;

16h00: Será assinado o segundo protocolo de cooperação, para integração de uma entidade na iniciativa ‘Passaporte Cecília Zino’, entre a Fundação e a Casa da Cultura de Santa Cruz, representada pela vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascenção.