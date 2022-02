Tome nota da agenda desta quarta-feira, 2 de Fevereiro

- 9 horas - Reunião Plenária;

- 10 horas - O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, visitam o Mercado de Agricultura Biológica, no Funchal;

- 11 horas - O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, a Associação De Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira;

- 11 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos;

- 12 horas - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará no Jardim das Madalenas, onde decorrerá a cerimónia comemorativa do Dia do Vigilante da Natureza. Em anexo segue nota de imprensa, para a qual pedimos a sua divulgação;

- 12h30 - O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na entrega de uma viatura de transporte de passageiros ao Clube Desportivo e Recreativo Santanense;

- 14h30 - Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente;

- 15 horas - Estreia do espectáculo 'Doitor à Pancada de Moliére' no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 15h30 - O presidente do Governo Regional visita duas obras em curso no Curral das Freiras. Primeiro, a de regularização e canalização do ribeiro da Achada, depois a de consolidação do talude do Colmeal. Em anexo segue nota de imprensa, para a qual pedimos a vossa divulgação;

- 16 horas - O PCP realiza uma iniciativa política para abordar o que falta fazer cinco anos e meio depois dos incêndios de Agosto de 2016, na Levada da Corujeira;

- 16 horas - A Vereadora Margarida Pocinho entrega equipamentos informáticos às escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal;

- 17h25 - Chegada ao Aeroporto da Madeira do presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia;

- 18h30 - O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, preside à tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo de Santana;

- 19 horas - O presidente da Assembleia Legislativas da Madeira, José Manuel Rodrigues, e o Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, visitam a Casa dos Açores na Madeira;

- 21 horas - Concerto da Orquestra de Cordas - Ensemble XXI na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia;