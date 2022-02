CDU lança campanha contra o aumento do custo de vida

A CDU lançou, esta quinta-feira, 10 de Fevereiro, uma iniciativa designada 'Campanha Contra o Aumento do Custo de Vida', que foi apresentada por Edgar Silva, junto ao Centro Comercial 'La Vie', no Funchal.

"O ano de 2022 está marcado por um vasto aumento de preços de bens e serviços essenciais que se acrescentam a outros aumentos verificados ao longo de todo o ano de 2021. Este aumento de preços que os trabalhadores, os reformados e as famílias sentem nas suas vidas, constitui um elemento profundamente negativo e incontornável na vida de milhares de pessoas na Madeira e no Porto Santo", começou por alertar o coordenador regional da CDU, sublinhando que "numa Região de baixos salários, reformas e pensões", o resultado final será "o alastramento das desigualdades sociais e o agravamento da pobreza".

"Enfrentar e responder a este problema exige outra política e outras opções. Opções distintas das que a Região Autónoma da Madeira tem conhecido com o Governo PSD/CDS e a sua marcha de empobrecimento forçado", mas também diferentes "das do PS no Governo da República que, tal como o tem feito o Governo Regional, travam o aumento dos salários e das pensões, sacrificam o aumento do custo de vida e perda de receitas fiscais ao lucro dos grupos económicos, sobrepõem as imposições da UE às necessidades dos trabalhadores e do povo", defende Edgar Silva, que

Foi neste sentido, que a CDU decidiu avançar com uma campanha "para dar voz ao protesto, para denunciar o actual aumento da injustiça social e para que se tomem opções que promovam a recuperação do poder de compra, o combate à pobreza, a melhoria do bem-estar da população".

"Esta campanha contra o aumento do custo de vida decorrerá na Madeira, numa primeira fase, até ao final do mês de Fevereiro" e, neste âmbito, s"erão concretizadas diversas iniciativas públicas para corresponder aos objectivos desta campanha de esclarecimento e luta desencadeada pela CDU", acrescentou.