Região ganha 20 mil trabalhadores em nove anos

A Madeira ganhou, nos últimos nove anos, 20 mil trabalhadores, apesar da crise pandémica da covid-19 que ainda preserva algumas marcas.

Ao contrário do que aconteceu com a crise financeira de 2011, agora, as ajudas de várias proveniências permitiram às empresas assegurar a continuidade dos postos de trabalho. Mas os dados estatísticos revelam, também, que 83 em cada 100 pessoas empregadas estão ligadas ao sector dos serviços, onde se inclui o Turismo.

Com uma foto que ocupa grande parte da altura da capa deste seu matutino, dizemos-lhe como o Governo recupera prédio condenado à demolição. Em causa está um edifício do século XIX, localizado na Rua do Seminário, que após a intervenção de que vai ser alvo, irá acomodar serviços da Secretaria Regional da Educação.

Com direito a chamada de capa temos, também, uma notícia sobre o processo milionário, na ordem dos 8,2 milhões de euros, contra Berardo no tribunal do Funchal. O Banco Comercial Português (BCP) quer anular a transferência de património de modo a poder mantê-lo como garantia.

Já está em preparação a edição deste ano da Semana do Mar, no Porto Moniz. Em primeira-mão, o DIÁRIO revela que Tony Carreira, ‘Xutos e Pontapés’ e Diogo Piçarra são apenas alguns dos nomes que compõem o cartaz do evento que está agendado para o final de Julho. Depois dos condicionamentos dos dois últimos anos, este que é um dos principais eventos do concelho vai trazer, de novo, animação à frente-mar daquele concelho nortenho.

No DIÁRIO de hoje abordamos o aumento do salário mínimo regional, que continua isento de IRS e conheceu um aumento e foi fixado nos 723 euros.

