MSC Cruzeiros com partidas do Funchal entre Setembro e Novembro

A MSC Cruzeiros confirmou que toda a frota de 19 navios da companhia, irá navegar durante o Verão de 2022, oferecendo cruzeiros com a possibilidade das bebidas incluídas em todos os itinerários.

A novidade para este Verão será um itinerário totalmente novo com o MSC Orchestra com embarques regulares em Lisboa e com a promoção tudo incluído. São 11 cruzeiros exclusivos de 10 noites com um itinerário único a bordo do MSC Orchestra com partidas e chegadas a Lisboa entre Junho e Outubro de 2022.

O novo itinerário inclui escalas nos portos de Alicante, em Costa Blanca, Mahon em Menorca, Olbia na Costa Esmeralda, Sardenha, em Génova, Marselha, Málaga e Cádis, antes de regressar a Lisboa.

Existe ainda a possibilidade de realizar dois mini cruzeiros de 5 noites a bordo do MSC Orchestra, com partida de Génova no dia 27 Junho 2022 em direcção e a Lisboa com escalas em Marselha, Málaga, e Cádis; e ainda no dia 20 Outubro com partida da capital portuguesa, para uma viagem por Mahon e Olbia com destino a Génova.

Estarão também disponíveis embarques e desembarques no Funchal a bordo do MSC Magnifica, entre Setembro e Novembro de 2022. Os cruzeiros de 11 noites com partidas do Funchal a 22 Setembro, 3 de Outubro realizarão escalas em Málaga, Marselha, Génova, Barcelona, Casablanca e Santa Cruz de Tenerife antes de regressarem novamente ao Funchal. O itinerário de 9 noites partirá da Madeira no dia 14 de Outubro para uma viagem por Málaga, Marselha, Génova, Barcelona, regressando depois ao Funchal. Será também possível realizar um cruzeiro de 13 noites com partida e chegada ao Funchal levando os passageiros a conhecerem destinos como Santa Cruz de Tenerife, Tanger, Málaga, Marselha, Génova, Barcelona, Casablanca e Santa Cruz de Tenerife.

Estarão também disponíveis dois mini cruzeiros, um cruzeiro de 6 noites a bordo do MSC Magnifica, com partida de Génova no dia 16 Setembro 2022, com escala em Barcelona, Casablanca e Santa Cruz de Tenerife antes de chegar ao Funchal; outro de 5 noites com embarque no Funchal a 5 Novembro 2021 com destino a Génova e com escala em Málaga e Marselha.

Desde Agosto de 2020, os passageiros da MSC Cruzeiros navegam sob a protecção do protocolo de saúde e segurança líder da indústria, desenvolvido com a colaboração de um painel de especialistas Blue-Ribbon e que provou ser seguro e eficaz em todas as evoluções do pandemia. Este protocolo foi criado para se adaptar de acordo com a situação em terra e nos últimos 16 meses, as medidas em vigor foram facilitadas ou reforçadas para acompanhar a evolução da pandemia para continuar a garantir a maior protecção possível aos passageiros e tripulantes. Todos os cruzeiros de férias da MSC agora estão abertos apenas para passageiros vacinados e isso continuará a ser o caso no Verão de 2022. A companhia continuará a implementar as medidas adequadas para garantir que os passageiros possam desfrutar de uma das opções de férias mais seguras enquanto apreciam um tempo memorável a bordo.

A MSC Cruzeiros quer ajudar os passageiros a fazerem reservas com confiança para as suas férias de Verão, e assim, todas as novas reservas feitas até té 31 de Março de 2022 para cruzeiros que partam até 31 de Março de 2023, estarão sujeitas a uma política de reserva flexível. Isso significa que os passageiros podem reservar com um depósito padrão e podem reagendar o seu cruzeiro gratuitamente até 15 dias antes da partida do cruzeiro ou 21 dias para uma reserva Cruzeiro & Voo. Para mais informações, os passageiros deverão entrar em contacto com o seu agente de viagens.