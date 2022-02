Porquê que as baratas aparecem?

São frequentemente encontradas em cozinhas, mas as infestações poderão ocorrer em outras divisões, nomeadamente os locais onde os humanos armazenam os géneros alimentícios e que possuem as condições ideais de temperatura e humidade.

Esta espécie de barata é introduzida através de embalagens de cartão/papel, por equipamentos introduzidos no local alvo, o que frequentemente ocorre através da cadeia de fornecedores. A alimentação tem por base tudo o que tem valor nutritivo, incluindo todos os géneros alimentícios, cola e pasta dentífrica, itens açucarados e materiais gordos incluindo sabão.

A fêmea transporta a ooteca, pelo que posteriormente deposita-a num local propício. A ooteca é uma cápsula onde as baratas colocam os seus ovos e contém entre 30 a 40 ovos maioritariamente fêmeas.

O tempo que decorre entre as fases de ovo a adulto poderá variar entre 54 a 215 dias, mas em média é de 103 dias, o que permite obter 3 a 4 gerações novas por ano, contudo poderá chegar às 6 gerações, em condições ideais de temperatura/alimento. Os adultos vivem em média 100 a 200 dias.

1. Factos sobre as baratas:

1. As baratas são grandes inimigas do ambiente urbano e trazem grandes riscos para os seres humanos;

2. As baratas, quando em condições propensas para a sua proliferação, multiplicam-se a uma velocidade incrível;

3. Vivem em locais de saneamento, mas deslocam-se às edificações para respetiva alimentação, procurando abrigo e calor;

4. Enquanto se movimentam no interior das habitações, vão deixando para trás bactérias, parasitas, entre outros.

No entanto, as baratas não precisam de contaminar uma superfície para prejudicá-lo, elas podem fazê-lo simplesmente existindo e transmitindo repugnância face à sua existência física.

Os seus excrementos, a urina e os corpos em decomposição da barata transformam-se em partículas que podem representar um risco sério aos asmáticos quando inaladas, especialmente crianças.

Para evitar a entrada de baratas na sua habitação ou estabelecimento, deve:

- Manter as pias limpas e sem loiça suja;

- Evitar que a sua habitação fique muito quente. As baratas adoram sítios quentes e húmidos e escolhem particularmente este género de ambiente para viverem e se reproduzirem;

- Manter todas as substâncias comestíveis em recipientes hermeticamente fechados;

- Manter frutas e vegetais no frigorífico, especialmente quando maduros;

- Manter sacos de cereais, farinha e sementes em recipientes bem fechados;

- Manter as bancadas e pavimentos da cozinha sem migalhas, derrames e higienizar com frequência, de forma a eliminar os caminhos marcados pelos insetos;

- Dar particular atenção a todas as mercadorias vindas dos supermercados e grossitas, pois muitas vezes escondem ovos de pragas urbanas nas suas caixas. Opte por eliminar as caixas de cartão e outras embalagens;

- Despejar o lixo diariamente! As pragas adoram o lixo! Especialmente baldes de lixo cheio de restos de alimentos. Além de servirem de alimento, ajudam à sua proliferação, pois as pragas utilizam a comida estragada para depositar os seus ovos;

- Selar/Isolar no interior e exterior - Sele todas as fendas e furos no exterior da sua casa ou estabelecimento, incluindo os pontos de entrada para canos e esgotos. Recomendamos também que preencha lacunas em torno das portas e janelas.

É importante ter em atenção a segurança dos métodos utilizados no combate a estas pragas, uma vez que as baratas são muito persistentes e muitas vezes difíceis de controlar.

Torna-se então necessário encontrar soluções mais duradoras, mas que não coloquem em causa a saúde pública e ambiental, integrando-se nestes aspetos a segurança alimentar.

Se suspeitar de uma infestação de baratas, aconselhamos que consulte uma empresa especialista em controlo de pragas.



A Extermínio – Higiene Controle, Lda. é constituída por profissionais credenciados no sector de controlo de pragas urbanas e proporciona um aconselhamento e tratamento eficaz.



Peça-nos um orçamento gratuito!



291 930 500



www.exterminio.pt

Viste a nossa página de Facebook e Linkedin!



Grupo Extermínio – Continuamos juntos por um ambiente seguro e controlado desde 1990!