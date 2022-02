Acidentes dificultam ainda mais a vida dos automobilistas

A fila de trânsito que começa na via rápida na zona da Boa Nova já se estende por cerca de seis quilómetros até à Ponte do Caniço.

Neste momento, desconhece-se mais pormenores sobre que tipo de acidentes são e as consequências, mas é certo que tudo começou num primeiro caso já relatado, seguindo-se o natural engarrafamento que já tornou caótica a circulação naquela via.

Podem tratar-se de pequenos toques, dado que a marcha é lenta desde perto das 8h00.

Como também é habitual, as escapatórias já ficaram entupidas, bem como as entradas mais habituais no sentido Machico - Ribeira Brava.

Na zona do primeiro acidente, depois de removidas as viaturas, a circulação começa a retomar a normalidade, mas ainda demorará algum tempo.