Adeptos verde-rubros em bom número no Bessa

Uma vez mais um bom número de adeptos do Marítimo, fazem questão de marcar presença nos jogos fora da Região.

O encontro de hoje, a ter lugar no Estádio do Bessa Século XXI, diante do Boavista, conta com adeptos e sócios verde-rubros que vivem no norte do país, assim como outros que se deslocaram de autocarro rumo à 'invicta, para além de outros que viajaram de avião desde a Madeira.

"Operação Re(vira)volta" da Madeira" parece ser o nome de código", segundo pode ler-se na página de facebook do Marítimo e onde se pode ver esta foto.