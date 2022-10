Autoridade Marítima Nacional confirma resgate de criança no Porto da Cruz

Num comunicado enviado à redacção, a Autoridade Marítima Nacional confirma o resgate e o auxílio da criança, de 11 anos, que esta manhã, foi arrastada por uma onda enquanto se encontrava a pescar com o pai, junto às piscinas do Porto da Cruz, na Madeira.

O pai foi posteriormente resgatado, mas já sem vida.

A criança de 11 anos foi resgatada para terra por um surfista que se encontrava no local, tendo sido posteriormente auxiliada e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O homem, de 38 anos, pai desta criança, foi encontrado sem vida na água e resgatado por elementos do SANAS Madeira, tendo sido posteriormente transportado, igualmente, para o hospital.

O alerta dado pelas 10 horas, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), informava que duas pessoas estavam em dificuldades no mar. Foram activados para o local elementos do comando-local da Polícia Marítima do Funchal e da Estação Salva-vidas do Funchal.

No local estiveram ainda os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, os Bombeiros Voluntários de Santana e uma equipa do SANAS Madeira.

A nota refere que o gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado e esteve a prestar apoio aos familiares da vítima.

O comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.