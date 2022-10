Fado, meditação e ioga levam centenas de pessoas ao 'Wanderlust 108'

A manhã do primeiro dia deste festival internacional de ioga e lifestyle terminou em grande, com o concerto da fadista portuguesa, Cuca Roseta, intitulado 'Fado, Mantas e Meditação'.

Este fim-de-semana, o Parque de Santa Catarina, estará replecto de actividades dedicadas ao bem-estar e à meditação, entre as 8 e 18 horas.

O 'Wanderlust 108' é o único triatlo 'mindful' do mundo e está inserido no Festival da Natureza.

Conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura e Associação de Promoção da Madeira (APM).