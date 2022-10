Cuca Roseta encerra 1.º dia do ‘Wanderlust 108’ no Funchal

Libertar a mente e relaxar o corpo, é esse objectivo do evento internacional, que chega este fim-de-semana à capital madeirense. No encerramento do primeiro dia do triatlo mindful, Cuca Roseta embalou o público com a sua voz.

A fadista portuguesa subiu ao palco do Parque de Santa Catarina, onde decorre a iniciativa integrada no Festival da Natureza da Madeira, para cantar ‘Finalmente’ à luz do sol de fim de tarde.

Num ambiente calmo e descontraído, dezenas de pessoas desfrutam da voz doce da artista portuguesa, que está a ser acompanhada por músicos conceituados, como o baixista madeirense Marino de Freitas.

Cuca Roseta integra o programa do ‘Wanderlust 108’ desde que o evento chegou a Portugal.