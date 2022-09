Tome nota da agenda desta sexta-feira, 30 de Setembro

Confira as iniciativas que marcam o ducentésimo septuagésimo terceiro dia do ano, em que estamos a 92 dias do fim de 2022

- 9 horas - Assembleia Municipal do Funchal;

- 9 horas - Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, preside à sessão de abertura da reunião do Conselho Nacional do Internato Médico, auditório do Castanheiro Boutique Hotel;

- Das 8h50 às 17h30 - Immerse Global Summit Europe no Savoy Palace

- 11h30 - A Direcção Regional de Educação celebra o Dia Mundial da Música com um concerto na sala de sessões da Escola Básica Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Junior, na Camacha;

- 11h30 - O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira promove uma conferência de impressa na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, com presença do lider parlamentar António Lopes da Fonseca, acompanhado pela deputada, Ana Cristina Monteiro;

- 11h30 - Iniciativa Política CDU junto às instalações da Empresa de Electricidade da Madeira;

- 12 horas - O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, o comandante cessante da Zona Militar da Madeira, Major-general Pedro Sardinha;

- Das 14 às 20 horas - Macaronight, para celebrar a Noite Europeia dos Investigadores na Universidade da Madeira (Piso -1, Campus da Penteada);

- 14h30 - Arranque da 1.9 Feira do Livro da Calheta no exterior da Biblioteca Municipal - Casa das Mudas;

- 15 horas - Q secretário regional de Educação, ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de entrega de Louvores e Prémios de Mérito da EB/PE/Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, que terá lugar na Igreja Paroquial de São Lourenço;

Efemérides

Conheça alguns dos acontecimentos e factos importantes que ocorreram nesta data, 30 de Setembro, e que marcam a história do mundo.

1452 - Edição da primeira parte de A Bíblia, impressa por Johann Gutenberg;

1791 - Estreia-se, em Viena, "A Flauta Mágica", última ópera de Mozart, sob a direcção do compositor;

1808 - É restabelecido o Exército Português, com a expulsão das forças de Napoleão Bonaparte;

1846 - O éter é usado como anestésico pela primeira vez;

1936 - É constituída a Legião Portuguesa;

1946 - Encerra o julgamento do Tribunal Militar Internacional de Nuremberga, Alemanha, confirmando a culpa dos dirigentes nazis, na II Guerra Mundial e no Holocausto;

1949 - Termina a ponte aérea de Berlim, depois dos 227.264 voos que levaram mais de dois milhões de toneladas de produtos à população de Berlim Ocidental, bloqueada pelas forças da URSS;

1955 - Os delegados franceses à Assembleia-Geral da ONU abandonam os trabalhos, quando os incidentes na Argélia são colocados em agenda;

1966 - Os criminosos de guerra nazis von Schirach e Albert Speer são libertados da prisão de Spandau, em Berlim. Rudolf Hess permanece preso;

1974 - António de Spínola demite-se da Presidência da República Portuguesa. Sucede-lhe o Presidente Francisco da Costa Gomes;

- Toma posse o III Governo Provisório português, chefiado por Vasco Gonçalves (terminou o seu mandato a 26 de março de 1975);

1987 - A Amnistia Internacional denuncia, em relatório, as violações dos direitos humanos, praticadas em Timor-Leste, sob a ocupação indonésia;

1995 - Os ministros das Finanças da UE confirmam a data para introdução da moeda única europeia: 01 de janeiro de 1999;

1998 - Encerra a EXPO-98;

2002 - Termina o crédito bonificado à compra de habitação própria, 19 anos após a sua criação;

2004 - A Rússia ratifica o Tratado ambiental de Quioto;

2006 - Queda de avião das linhas aéreas brasileiras GOL na Amazónia, causa mais de 130 mortos, entre eles um empresário português;

2008 - Um acidente num templo hindu em Johpur, no estado indiano do Rajastão, provoca a morte a pelo menos 144 peregrinos e ferimentos em cerca de 150. O acidente dá-se quando uma parede do templo de Chamunda se desmorona sobre uma multidão de cerca de 25.000 peregrinos;

2009 - O tango argentino e uruguaio é classificado como património mundial imaterial da UNESCO, na reunião de Abu Dhabi;

2014 - Os Estados Unidos diagnosticam o primeiro caso de um doente infectado com o vírus do Ébola no país.

Pensamento do dia