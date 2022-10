Banana da Madeira presente na Maratona de Lisboa

A banana da Madeira volta a estar presente na Maratona de Lisboa e provas associadas que decorrem este domingo, 9 de Outubro.

Esta prova desportiva conta com a presença da banana da Madeira, desde 2012.

O gerente da GESBA, Artur Lima explica que esta parceria "é fundamental para aumentar a notoriedade do produto e valorizá-lo junto de um público, transversal a todas as idades, que reconhece a importância do consumo de banana no desporto e que aprecia hábitos de vida saudável e de uma alimentação equilibrada."

Serão mais de 24.000 atletas que participarão nesta edição, que terá o tiro de partida às 8 horas, em Cascais e percorre, a partir desse ponto, 41 quilómetros, sempre à beira-rio, até chegar à Praça do Comércio.

O percurso desta prova, torna-a numa "das mais belas maratonas do mundo", sendo reconhecida internacionalmente, explica nota enviada pela GESBA.

Associadas à Maratona de Lisboa, estão outras provas, uma de 21 km (Meia Maratona de Lisboa), uma de 8 Km (minimaratona) e um passeio da família (4 km). Para os mais novos, há também uma prova dedicada, a mini campeões, com uma distância variada (até 1,5km) dependendo das idades.