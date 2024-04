JPP diz que Governo de Albuquerque é responsável pelas dificuldades dos bombeiros da Região

"Mais uma “novela” criada pelo Governo Regional de Albuquerque que, sem permitir a discussão e aprovação do orçamento para 2024, coloca dezenas de bombeiros e suas famílias em dificuldades", começa por dizer o JPP através de uma nota de imprensa.

"Uma das matérias que o JPP tem insistido é a urgência em valorizar e dignificar a carreira destes profissionais das associações que, mesmo com salários em atraso, não deixam de cumprir as suas funções. É lamentável que este Governo se aproveite do espírito de missão e de honra dos bombeiros, ao longo de anos, ao ponto de ter já culpado o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, desresponsabilizando-se de uma forma, no mínimo, vergonhosa", acrescenta.

Diz ainda que "a sorte da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil é que os 3 corpos de bombeiros que mais ocorrências respondem na Madeira são detidos por Câmaras Municipais e, por isso mesmo, suportados pelos orçamentos das autarquias, sem qualquer ajuda financeira do Governo Regional".

Bombeiros em asfixia Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

"Portanto, não venha a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil enganar a população e fazer promessas aos bombeiros pois nem “tudo tem decorrido normalmente” e dizê-lo só comprova a alienação que este Governo tem da realidade", sustenta o mesmo comunicado.

Diz também que "a obrigação dos bombeiros não é fazer um 'pé de meia' para cumprir com o socorro e a segurança da população".

Esta tem de ser uma preocupação e uma obrigação do Governo Regional que deverá sempre cumprir a sua palavra, valorizando e dignificando estes profissionais e dando-lhes todas as ferramentas necessárias ao exercício das suas funções". JPP

Para o JPP é urgente repensar e implementar um modelo de financiamento para todos os corpos de bombeiros da Região, modelo este mais transparente e justo, principalmente, na salvaguarda dos ordenados destes profissionais.

"E se esta fosse uma verdadeira preocupação de Miguel Albuquerque, o orçamento da Região para 2024 estaria já aprovado e os bombeiros a serem justamente ressarcidos pelo seu trabalho", concluiu.