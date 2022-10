Social-democratas empenhados em defender interesses do Porto Santo

O presidente da Comissão Política do PSD Porto Santo, Roberto Silva, disse hoje que a prioridade é garantir o desenvolvimento da ilha, daí a importância da autarquia e o Governo trabalharem em sintonia.

“No exercício dos nossos diferentes papéis – seja na Câmara Municipal, no Governo ou a nível parlamentar – a nossa prioridade passa por continuarmos a trabalhar em sintonia e em várias frentes para garantir que o Porto Santo prossiga o seu projecto de desenvolvimento e veja assegurada a defesa dos seus interesses, neste caso e, no que respeita à visita dos deputados hoje realizada na nossa ilha, junto do Governo da República” afirmou.

Roberto Silva sublinhou a necessidade do PSD continuar a trabalhar “em unidade”, cumprindo aqueles que são os seus compromissos com a população, de modo a preparar os próximos desafios políticos que se avizinham.

Efectivamente, este trabalho conjunto facilita em muito, não apenas o cumprimento dos nossos objetivos como também o encontro de novas respostas para os problemas que vão surgindo, numa estratégia que tem sido positiva e que será determinante para os resultados do próximo ano”. Roberto Silva

O social-democrata deixou claro que, no respeitante ao Governo da República, “há todo um trabalho que tem sido feito e que deve continuar a ser feito de modo a que o Governo Central assuma as suas responsabilidades, trabalho esse que, depois desta visita, sai muito mais fundamentado”.

Durante a reunião com a Comissão Política local, os deputados eleitos pelo PSD/M à Assembleia da República fizeram um balanço dos vários dossiês pendentes, destacando-se, entre outros, as matérias relacionadas com os transportes aéreos que estão por cumprir, a consagração do princípio da dupla insularidade e a falta de investimento do Estado em infraestruturas e serviços que são da sua exclusiva competência