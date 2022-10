Juventude social-democrata elege presidentes concelhios em Novembro

Teve lugar esta quinta-feira, 6 de Outubro, a primeira reunião da nova Comissão Política Regional da JSD/Madeira, eleita no XXIV Congresso da estrutura regional, realizado no último fim-de-semana, e que elegeu Bruno Melim para mais dois anos à frente da estrutura de juventude dos social-democratas.

Bruno Melim reeleito com 98,9% Bruno Miguel Barroso de Moura Melim, 26 anos, licenciado em Direito, foi hoje reeleito sem surpresa para o terceiro mandato da Comissão Política da Juventude Social Democrata da Madeira (JSD-M) com 98,9% dos votos [184].

Do encontro resultou a deliberação da data para as eleições de concelhia, agendadas para Novembro de 2022, seguidas das respectivas tomadas de posse em Dezembro, com o intuito de “iniciar 2023 com a casa arrumada e prontos para o combate eleitoral”.

No final da reunião, o líder dos jovens social-democratas madeirenses realçou o sucesso dos trabalhos do encontro do fim-de-semana passado: “O sucesso do Congresso passado materializou-se em vários aspectos, entre os quais, as dezenas de intervenções de jovens da nossa estrutura, representativos dos 11 concelhos da Região, em que deram a sua perspectiva sobre o que deve ser o futuro da Madeira".

Os sinais de unidade e de vitalidade da estrutura evidenciados nessa reunião, foram significativos demonstrando que na JSD/Madeira independentemente das diferenças de cada um, estamos todos unidos em prol da social-democracia, da autonomia e do grande objectivo de continuar a criar melhores condições de vida para os nossos jovens. Bruno Melim

Na reunião da Comissão Política Regional da JSD/Madeira desta tarde foi definido o funcionamento orgânico da nova estrutura.

"A criação de uma estrutura política única em que a Secretária-Geral continua a assumir um papel fundamental de operacionalização e ligação das estruturas e onde os Vice-Presidentes assumem responsabilidades políticas mais tangíveis, nomeadamente na coordenação de estruturas autónomas, é um sinal claro da importância que a JSD/Madeira dá à descentralização política e, ainda, ao surgimento de novos quadros. Seremos tanto mais fortes, quanto mais interlocutores formos capazes de ter a defender os interesses da Juventude da Madeira”, referiu Bruno Melim para quem é “absolutamente estruturante termos, de forma coordenada, vários interlocutores a abordar os anseios da sociedade madeirense”.

Os vice-presidentes da JSD/Madeira António Gonçalves, Dinis Ramos, André Pão e Ricardo Freitas ficaram responsáveis pelas temáticas da Economia, Emprego, Finanças Ciências e Tecnologia; Administração Pública, Cultura, Turismo e Transportes; Educação e Desporto e, ainda, Assuntos Sociais, Inclusão e Habitação, respectivamente, cabendo à secretária-geral Jéssica Faria a coordenação operacional e logística de toda a “máquina laranja”.

A JSD/Madeira retoma as 'conversas com a sociedade civil' na próxima terça-feira, 11 de Outubro, às 19 horas, em Machico, na iniciativa CSI Jota- Comportamento Seguro e Informado, realizado em parceria com a Fundação Portuguesa Luta Contra a SIDA em que os jovens social-democratas abordarão os consumos das novas substâncias psicoactivas e o seu efeito junto dos mais jovens.