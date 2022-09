Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 29 de Setembro

09h00: Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa, no salão nobre do edifício sede da autarquia;

09h30: Reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal;

09h45: Conferência 'A Doença Cardíaca e o Acidente Vascular Cerebral. as Novas Tecnologias Terapêuticas', que terá como prelector Nuno Santos, médico cardiologista eletrofisiologista e assistente graduado de cardiologia do Hospital Central do Funchal (Dr. Nélio Mendonça), na sala de conferências da Escola Liceu Jaime Moniz;

10h30: Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à cerimónia de entrega de diplomas de mérito da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniço relativos ao ano letivo 2021/2022, na Rua João Baptista de Sá;

10h30: Secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na cerimónia de abertura do 16.º curso 'Escola de Outono de Medicina do Adolescente', organizado pela Sociedade Portuguesa de Medicina do Adolescente, em parceria com o Serviço de Pediatria do SESARAM, no Colégio dos Jesuítas, Reitoria da Universidade da Madeira - Sala Pátio I;

11h00: Global Summit Europe, no Savoy Palace;

12h00: Secretaria regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, desloca-se ao Pico do Areeiro onde irá visitar os trabalhos que levaram à criação de uma nova área de estacionamento com capacidade para 200 viaturas. Na ocasião a secretária regional irá também visitar o acesso pedestre criado (800 metros) entre o novo parque de estacionamento e o Pico do Areeiro;

15h30: Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol, no salão nobre;

16h30: Secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita a ER 103, entre o Terreiro da Luta e o Poiso. Esta estrada regional foi alvo de uma intervenção realizada no âmbito do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS);

18h00: Conselho de Juventude da Madeira com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, no Centro de Juventude do Funchal;

19h00: Assembleia de Freguesia do Imaculado Coração de Maria (sessão ordinária ), no edifício da Junta de Freguesia;

19h00: MAMMA Jazz Club promove concerto de tributo a Paul Chambers, na Estrada Monumental.