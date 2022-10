Centenas participam na Festa do Senhor dos Milagres em Machico

A procissão em honra do Senhor dos Milagres voltou a juntar centenas de pessoas em Machico, tal como é possível visualizar nas fotografias e no vídeo.

Foto: Facebook da Paróquia de Machico

A Festa do Senhor dos Milagres evoca a aluvião ocorrida, no dia 9 de Outubro de 1803, que destruiu a capela onde se encontrava a imagem do Senhor dos Milagres, que foi arrastada para o mar.

Reza a história que três dias depois a imagem apareceu e foi posteriormente entregue na Sé do Funchal.

Em 1813 a imagem regressou à capela do Senhor dos Milagres, em Machico.