Grupo de amigos da Liga Contra o Cancro organiza peditório no Funchal

Um grupo de amigos do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro criou uma equipa solidária, denominada 'Faça o Bem sem Olhar a Quem', e organiza um peditório, no próximo dia 29 de Outubro, das 09h30 às 12h30, pelas ruas do Funchal, nomeadamente no Largo da Restauração.

O objectivo é sensibilizar os madeirenses para a doença oncológica, angariar fundos para as famílias carenciadas e estimular a formação e investigação

Eis a equipa:

- Iolanda Pereira da Silva – Bibliotecária da Universidade da Madeira.

- João Castro – Adjunto da vereação da Câmara Municipal do Funchal e presidente da 'Confraria Amigos do Milho-Madeira'

- Mário Gouveia – Assessor de imprensa da Secretaria Regional das Finanças e ex-repórter da TVI

- Nuno Patrício –Sociólogo da Santa Casa da Misericórdia de Machico

- Comandante Pedro Amaral Frazão - Administrador & CSO Grupo Sousa

- Rita Lucília Gonçalves - Escola Básica com Pré Escolar Dr. Eduardo Brazão Castro

- Vivinha Jardim – Presidente dos Lions Clube do Funchal

- Jacinto Gouveia – Aposentado, tesoureiro da direcção do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro