D. Nuno Brás diz que Jesus é um "exemplo para todos os seres humanos"

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, disse hoje, durante a homilia, na Festa do Senhor dos Milagres, em Machico, que Jesus é um "exemplo para todos os seres humanos". Isto porque, justificou, "o caminho da verdade, do amor e da paz é o único capaz de construir um mundo novo".

Apesar dessa dificuldade queremos todos nós percorrer o caminho de Jesus: queremos arriscar nele a nossa vida, mesmo sabendo que, tal como sucedeu com o mestre, também para nós a cruz é sempre uma possibilidade final — e mesmo sabendo que, como sucedeu com o Senhor, muitos nos hão-de querer crucificar, se não num madeiro, pelo menos nas línguas venenosas da praça pública". N. Nuno Brás

De acordo com o prelado madeirense, "ricos ou pobres, famosos ou desconhecidos, não existe vida humana que não encontre, mais tarde ou mais cedo, a marca do sofrer".

Não procuramos o sofrimento, mas ele vem ao nosso encontro como sinal, marca do nosso pecado, do nosso egoísmo — marca dessa realidade do pecado que partilhamos com todo o género humano". D. Nuno Brás

Segundo D. Nuno Brás, "Deus poderia ter-nos abandonado nessa condição".

Afinal, o nosso pecado é um acto de revolta contra Ele e contra o plano de vida que Ele tem para todos e para cada um. Mas Deus não nos abandona. Não porque o mereçamos, mas apenas porque Ele, de verdade, nos ama, a todos e a cada um". D. Nuno Brás

O Bispo do Funchal disse também que "Jesus crucificado vai ainda mais longe: Ele não é apenas um exemplo exterior e uma companhia no sofrimento".

Quando tudo parecia ter terminado; quando parecia que o seu caminho tinha chegado a um muro intransponível que é o muro da morte — tanto que os próprios discípulos fugiram, desanimados e regressaram a suas casas, julgando que tudo tinha acabado e não passava de mais um ideal não concretizado, promessas que o vento tinha feito desaparecer — quando tudo parecia ter chegado ao fim, eis que a vida de Deus derrota a própria morte, esse grande inimigo do género humano. Quando o pecado e a morte julgavam ter vencido o próprio Deus e derrotado para sempre a vida, eis que do sepulcro surge o ressuscitado, rompendo as cadeias e as portas da morte, vencedor final dessa batalha tremenda que é a vida humana ao longo da história". D. Nuno Brás

Por fim, D. Nuno Brás afirmou que é importante também olhar para o Senhor dos Milagres de Machico como um “exemplo” a seguir.

"É por isso que, hoje, queremos olhar uma vez mais para a cruz de Jesus. Como os nossos antepassados queremos olhar para este Senhor dos Milagres de Machico — esta cruz que parecia ter sido irremediavelmente arrastada e destruída pela aluvião de 1803, mas que insistiu em permanecer connosco. Queremos olhar para este Senhor e reconhecer nele o nosso salvador. Feridos pelo pecado, pelo sofrimento e pela dor; feridos pelas nossas incapacidades e vergonhas, queremos olhar para Ele, encontrar nele o exemplo que queremos seguir, a companhia com quem queremos caminhar, a vida eterna que queremos receber", concluiu.