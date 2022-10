Madeira terá Gabinete de Representação em Bruxelas

O conselho do Governo Regional da Madeira, reunido esta quinta-feira, 6 de Outubro, deliberou a criação de uma estrutura de missão "com o objectivo de proceder à implementação do Gabinete de Representação da Região Autónoma da Madeira em Bruxelas".

No plenário de hoje foi ainda decidido autorizar a celebração de um contrato-programa com a Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima em Los Altos Mirandinos, na Venezuela, e uma comparticipação financeira de vinte mil euros, com o objectivo de comparticipar as suas despesas de funcionamento e definir o processo de cooperação financeira entre as partes outorgantes para o apoio ao desenvolvimento de actividades de apoio à comunidade madeirense ali residente.