Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 27 de Setembro

09h00: Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h30: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na cerimónia de entrega de 26 medalhas de mérito turístico, a atribuir a 26 entidades/personalidades. A iniciativa, que se realiza no Jardim da Quinta das Cruzes, conta ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado;

12h00: Cerimónia de abertura oficial dos 3.ºs Campeonatos do Mundo para atletas com Síndrome de Down, no auditório do Jardim Municipal do Funchal;

14h30: No âmbito do Dia Mundial do Turismo, que é celebrado em toda a Região, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, acompanha as iniciativas, na Praça do Povo;

17h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Garcias Wines & Spirits, no Caminho das Laranjeiras;

18h30: Gala de entrega de prémios dos 'Hospitality Education Awards 2022', no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril.