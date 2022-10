Autor de esfaqueamento no Funchal fica em prisão preventiva

O indivíduo que na manhã deste domingo esfaqueou um homem na Rua João de Deus, no Funchal, vai aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O arguido foi ouvido esta tarde em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, onde ficou indiciado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, a vítima, de 47 anos, foi atacada por volta das 7h30.

O homem estava a estacionar o carro nesta artéria da cidade quando foi abordado pelo assaltante que lhe pediu dinheiro.

Ao dizer que não tinha, o assaltante ameaçou-o, ‘sacou’ uma arma branca e provocou-lhe um corte profundo no pescoço que o deixou gravemente ferido.