PS lamenta “orçamento de facto consumado” no Funchal

O Partido Socialista reuniu-se, hoje, com a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal e, no final, lamentou o "orçamento de facto consumado".

Andreia Caetano, líder do grupo municipal socialista, afirma que “o PS manifestou a intenção de contribuir de forma positiva e responsável para aquele que é um dos principais instrumentos de gestão de uma cidade”.

No final, não escondeu “o sentimento é de desilusão” pela forma como foi conduzida a reunião, que acontece no âmbito da audição a que os partidos representados na Assembleia Municipal têm direito sobre as propostas de orçamento municipal e plano de actividades da edilidade, conforme esclarecem os socialistas, em nota de imprensa enviadas às redações.

Este executivo governa com maioria absoluta, não necessitando por isso, dos votos dos partidos da oposição para fazer aprovar o orçamento, apesar disso seria do interesse de todos que pudessem ser integradas algumas propostas de alteração da oposição, tornando assim o orçamento municipal mais plural e transversal. Porém não foi esta a opção do executivo liderado por Pedro Calado, que parece querer governar apenas para os eleitores do PSD/CDS, desprezando as escolhas da restante população. Andreia Caetano, PS

A socialista diz ter sentido "enorme resistência, por parte do executivo camarário, em divulgar aquelas que são as suas propostas para o orçamento, ou mesmo aflorar o plano de actividades" e deixou claro que o PS “não se escusou a partilhar, desde já, algumas daquelas que são as suas propostas para melhorar o futuro do Funchal e da sua população”.

O PS fará chegar outras propostas, por escrito, até ao início da próxima semana.