Tome nota da agenda deste sábado, dia 24 de Setembro

09h00: 'Colombo's Golf Trophy 2022', no Porto Santo Golfe:

09h00: 'Jornada de Descoberta dos Vinhos da Ilha da Madeira', com início no Mercado dos Lavradores;

09h00: 5.ª Etapa - 'Atlântico Padel Tour', na Quinta do Padel;

09h30: Reabertura do Café Memória da Madeira, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

10h00: Encontro 'Património Cultural Imaterial: Perspectivas de futuro', no Museu da Quinta das Cruzes;

10h00: Conferência 'Academic Publications – Current Ethical Challenges', no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas;

10h30: Academia do PS - debate 'Comunicação e Política', no Castanheiro Boutique Hotel;

11h30: Reunião do Grupo de Ajuda Mútua Madeira (GAM-M) de doentes de AVC, na Sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

15h30: Iniciativa política da CDU, no Bairro das Romeiras - Santo António;

18h00: Concerto de tributo a Elton John, no MAMMA Museum, Museu de Arte Moderna da Madeira;

18h00: Concerto da Orquestra Clássica da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira;

19h30: Conferência de Imprensa do CDS-PP, no Restaurante 'O Parque' - Prazeres - Estrada Regional;

21h00: Festival Avesso - 'Até que a morte nos separe', no auditório do Centro Cultural John dos Passos;

21h30: Antestreia do show ' Xtravaganza', no Restaurante Bahia - Casino da Madeira.