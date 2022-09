Idoso despistou-se de mota no Funchal

Um motociclista de 85 anos sofreu escoriações ao cair, ao final desta manhã, no Caminho do Esmeraldo, em São Martinho.

Por razões não apuradas, o homem de idade avançada, único ocupante do motociclo, despistou-se. Com ferimentos leves, foi socorrido e transportado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça em ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.