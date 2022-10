Antigo capitão do Marítimo revoltado com penálti polémico: "É uma autêntica vergonha!"

Pedro Pelágio, jogador emprestado pelo Marítimo ao Pafos (Chipre), manifestou ontem a sua revolta com o lance do penálti polémico que deu a vitória ao Casa Pia nos Barreiros (1-2) e a expulsão, com vermelho directo, do lateral Vítor Costa, autor da suposta falta na grande-área madeirense.

Este pênalti é uma VERGONHA! Uma autêntica VERGONHA 🤬🤬🤬 — Pelágio (@pedropelagio21) October 3, 2022

Como querem que as coisas deem certo se ninguém respeito o MARÍTIMO? Comecem a respeitar o MARÍTIMO, isto é uma vergonha o que acabou de ser marcado neste jogo! Assim fica difícil!! — Pelágio (@pedropelagio21) October 3, 2022

"Como querem que as coisas dêem certo se ninguém respeita o Marítimo? Comecem a respeitar o Marítimo, isto é uma vergonha o que acabou de ser marcado neste jogo! Assim fica difícil!!", escreveu o médio defensivo, de 22 anos, numa publicação na rede social Twitter.

Vídeo do lance polémico

Para além desta publicação, também tem se multiplicado noutras redes sociais a revolta dos adeptos do clube insular e de personalidades ligados ao mundo do futebol, como é o caso do antigo árbitro Duarte Gomes, que considera ser "provavelmente o erro mais grosseiro de arbitragem desde que há vídeo tecnologia".

Com este penálti assinalado, o Casa Pia venceu e subiu ao 4.º lugar da Liga Bwin, ao passo que o Marítimo permanece em último lugar só com derrotas nas oito jornadas disputadas.